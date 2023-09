Pohjanpalo festeggia il rinnovo con il gol: il Venezia batte Lo Spezia e balza primo in classifica

Il Venezia vince contro lo Spezia e porta a casa altri tre punti preziosi nella corsa campionato.

La partita

Già dal primo tempo la gara si gioca a buoni ritmi. Il Venezia colleziona due-tre importanti occasioni da rete: la più ghiotta ce l'ha Johnsen che, praticamente a botta sicura, regala palla al portiere avversario. Pohjanpalo, invece, va in gol ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Dall'altra parte bravo Joronen a opporsi al forte tiro di Bandinelli. Primo tempo concluso sullo 0-0. Nella ripresa, pochi minuti e Lo Spezia per poco non passa in vantaggio. Verde si coordina per la conclusione, Joronen respinge: ne nasce una mischia, Antonucci ci prova ma Zampano salva sulla linea. Pochi giri di orologio e va meglio agli arancioneroverdi: Busio dagli sviluppi di un corner spedisce il pallone verso la porta, colpendo un legno; lesto Pohjanpalo, fresco di rinnovo, a sparare il pallone dell'1-0 in rete. La gara si addormenta un po' e il Venezia può così festeggiare il momentaneo primo posto in classifica.

Le interviste

Mister Vanoli post partita: «Sapevamo di affrontare una grande squadra, lo hanno dimostrato anche stasera. I miei giocatori però volevano a tutti i costi questa vittoria. Questo è lo spirito giusto della serie B, ma possiamo e dobbiamo far di più».