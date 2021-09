"Il miracolo" è compiuto: arriva l'ok della commissione, il Venezia domenica giocherà al Penzo

Arriva finalmente l'ok da parte della commissione provinciale pubblici spettacoli: il Venezia tornerà a giocare la serie A tra le mura amiche del Penzo.

Il miracolo

Il miracolo, come l'aveva definito il dirigente Andrea Cardinaletti nell'ultima conferenza stampa, alla fine è stato compiuto: lo stadio risistemato è ora pronto per poter accogliere i suoi tifosi in quella che è davvero la prima gara di questa stagione che gli arancioneroverdi giocheranno in casa. Calcio d'inizio alle ore 15 di domenica 19 settembre contro lo Spezia.