Il Venezia rischia, poi vola agli ottavi: contro la Ternana finisce 3-1

Il Venezia rischia, poi vola agli ottavi: la prestazione di martedì pomeriggio contro la Ternana ha fatto strappare agli arancioneroverdi il pass qualificazione.

La partita

Il Venezia fatica un po' nel primo tempo, dove la squadra costruisce qualche occasione senza concretizzare, e poi esplode nella difesa. I lagunari vanno quindi in vantaggio al 49' grazie ad una rete di Heymans ma si fa pareggiare pochi minuti dopo grazie ad una bella punizione di Pettinari. La squadra di Zanetti trova spazi e riesce a raggiungere il 2-1 grazie a Crnigoj, al 66', mentre all'81' chiude i giochi grazie a Forte che trova l'occasione per rispondere presente, grazie al ritorno alla rete, alla fiducia del mister. Il Venezia affronterà a gennaio l'Atalanta di Gasperini per giocarsi negli ottavi di finale la qualificazione ai quarti.

Le interviste

Mister Zanetti nel post partita: «Abbiamo sbagliato cose semplici, che bisogna evitare ma abbiamo comunque voluto vincere la partita e in generale le indicazioni sono state buone. Per noi questo è il punto più alto degli ultimi 19 anni: la nostra è una società giovane che sta lavorando per mantenere la squadra di una città meravigliosa come Venezia ad alti livelli. E' un percorso che con questa società è iniziato da poco ma sta dando ottimi frutti. Dobbiamo mantenere la categoria, stiamo lavorando per questo.»