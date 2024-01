Il Venezia vince nella nebbia e torna secondo, tonfo del Parma

Nebbia fitta allo stadio Penzo, ma il Venezia convince contro la Ternana e riprende il secondo posto in classifica, accorciando anche sul Parma, che cade per tre reti a zero sul campo del Modena. Alla fine, gli arancioneroverdi concretizzano almeno una delle molte occasioni da gol create, grazie al fortunoso guizzo sul finale di Gianluca Busio. Il risultato finale è 1 a 0, e tanto basta.

La prima occasione per il Venezia arriva al minuto 3, con Johnsen che spreca la palla del vantaggio calciando sopra la traversa a pochi passi dalla porta. La Ternana soffre e i lagunari spingono: al 5' Pojhanpalo gira a lato dopo un interessante spunto di Johnsen. Al minuto 13 un'altra occasione clamorosa per i padroni di casa: Gytkjaer si libera al tiro, mira all'angolino ma non trova lo specchio della porta. Il "vichingo" la palla la mette in rete al minuto 21': Johnsen scivola al momento del tiro dopo un cross, il numero 9 insacca ma il Var annulla dopo un check durato alcuni minuti. Al Penzo è un monologo arancioneroverde, ma il vantaggio sembra un miraggio: Busio spara sopra la traversa al minuto 25, il destro di Johnsen viene murato, dopo una disattenzione della difesa umbra. Sul finale della prima frazione di gioco la Ternana prova a uscire dal guscio, Gaston Pereiro inventa e cerca di rendersi pericoloso, ma le sue conclusioni si spengono sul fondo.

Il secondo tempo, nei primi venti minuti, vive di poche emozioni, complice la nebbia. Al minuto 26, mister Vanoli prova a dare la scossa alla sua squadra e ne cambia tre: fuori Pojhanpalo, Zampano e Bjarkason, al loro posto Altare, Pierini e Olivieri. È proprio Pierini a rendersi subito pericoloso: scocca un tiro centrale dal limite dell'area, che finisce tra le braccia del portiere avversario. L'estremo difensore rossoverde si esalta pochi minuti dopo su un tiro ravvicinato di Altare. I lagunari tornano a essere pericolosi, e il gol arriva poco dopo con Busio, che insacca dopo un rimpallo rocambolesco. Il Venezia continua a spingere per mettere il risultato al sicuro, ma Pierini spreca due occasioni.