Il Venezia vince con la Ternana, mister Vanoli nel post partita: «Ora serve più autostima»

Il Venezia vince contro la Ternana, riprende il secondo posto in classifica in coabitazione con la Cremonese, e mister Paolo Vanoli esprime elogi per i propri calciatori: «I ragazzi sono stati bravi - ha detto nel post partita il tecnico -, ho la fortuna di avere una rosa completa che mi permette di fare diverse scelte. Non dobbiamo fossilizzarci sugli errori commessi ma sul nostro gioco, oggi c’è stata molta attenzione e spero che questa vittoria ci dia più autostima e voglia di giocare».

La vittoria contro i rossoverdi arriva dopo un periodo negativo, nel quale i lagunari hanno raccolto solo 5 punti sui 12 disponibili: «Come allenatore chiedo tanto alla squadra - ha spiegato Vanoli - sia per migliorare il livello generale ma anche per far crescere individualmente i ragazzi. Ci sono momenti della stagione in cui bisogna usare la testa, oggi siamo stati bravi a gestire con tranquillità e lucidità la partita. Lo step che dobbiamo fare è ricercare anche la qualità nelle giocate di squadra e nelle giocate individuali».

Il portiere del Venezia, Jesse Joronen, nel post partita ha parlato di «partita complicata». «In serie B - ha detto - bisogna lavorare tanto e sempre come una squadra unita. La porta inviolata è merito di tutti, a prescindere dalle prestazioni singole. Oggi abbiamo messo in campo grinta e fame per arrivare al risultato. Il nostro obiettivo è migliorare attraverso il lavoro settimana dopo settimana, restando concentrati sul prossimo avversario».