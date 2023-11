Venezia, Tessmann: «La classifica non ci interessa, dobbiamo pensare di partita in partita»

Ieri mattina presso la sala stampa di Ca’ Venezia, è intervenuto davanti ai microfoni dell'ufficio stampa arancioneroverde il centrocampista Tanner Tessmann:



“Mi sento bene, il nostro staff ci prepara sempre per essere al massimo in ogni partita. Il segreto è lavorare duro ogni giorno e credere in ciò che si fa. Stiamo facendo sicuramente molto bene come squadra, ognuno sta dando il suo contributo e vogliamo continuare così. A centrocampo siamo tutti grandi giocatori, anche chi non parte titolare, ogni giorno mettiamo molta energia e grinta nei nostri allenamenti per raggiungere un livello sempre più alto. Mister Vanoli e il suo staff da quando sono arrivati hanno fatto un lavoro egregio, noi giocatori abbiamo spinto al massimo e lavorato sempre al 100%. La classifica non ci interessa, dobbiamo pensare di partita in partita e alla fine vedremo dove saremo. Non vediamo l’ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi che sono stati fondamentali in questi mesi per noi. L’Ascoli è una squadra pericolosa da affrontare, vogliono vincere per risalire la classifica e non sarà per niente facile affrontarli. Aver indossato la fascia da capitano con la mia Nazionale è stato un grande onore per me, spero nella prossima convocazione di poter continuare a dare il mio contributo e poter disputare le Olimpiadi con la maglia degli Stati Uniti. Io e Busio ci troviamo molto bene insieme, ci aiutiamo e ci sproniamo a vicenda tutti i giorni per poi dare il meglio di noi stessi in partita. Il fatto che tanti giocatori diversi stiano andando in gol è una buonissima cosa ma ovviamente vogliamo che i nostri attaccanti segnino e ci facciano vincere le partite, l’importante comunque è il bene della squadra.“