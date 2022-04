Zanetti insiste: «Siamo padroni del nostro destino, dobbiamo invertire la tendenza»

Domenica pomeriggio al Penzo arriva l'Udinese. il Venezia, dopo l'ennesima sconfitta maturata in modo beffardo nell'ultima di campionato, ha l'occasione di risollevarsi.

L'allenatore lagunare, Paolo Zanetti, prova a dare la carica alla sua squadra: «Partendo dal presupposto che il risultato alla fine è l’unica cosa che conta, penso che la squadra rispetto a quello che era stato il trend delle ultime partite abbia giocato meglio. I ragazzi sono stati coraggiosi, ci siamo trovati nell’area avversaria svariate volte, ma non siamo mai riusciti a buttarla dentro: insomma, per come abbiamo giocato forse anche il pareggio ci avrebbe lasciato qualche rammarico. Purtroppo è addirittura arrivata una sconfitta all’ultimo minuto che ci dobbiamo lasciare alle spalle. I ragazzi -ha continuato- ce la stanno mettendo tutta, si allenano davvero duramente, quello che stiamo cercando di fare è provare ad avere un diverso approccio così da invertire la tendenza delle ultime gare, questo cercando di mantenere ciò che di buono è stato fatto fino ad ora. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta, si allenano davvero duramente, quello che stiamo cercando di fare è provare ad avere un diverso approccio così da invertire la tendenza delle ultime gare, questo cercando di mantenere ciò che di buono è stato fatto fino ad ora. Il passato non si può cambiare, ma ciò che possiamo determinare è il nostro futuro, e già domenica avremo un’altra chance di farlo».

La squadra recupera il terminale d'attacco Henry la cui mancanza si è certamente sentita; mentre l'Udinese ritrova Perez e Deulofeu che saranno a disposizione di mister Cioffi. Calcio d'inizio ore 15.