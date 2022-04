I diecimila del Penzo non bastano: il Venezia dopo il pareggio si fa segnare l'1-2 al 94'

Gli oltre diecimila del Penzo non bastano: l'Udinese vince in zona Cesarini e condanna una squadra, quella di Zanetti, all'apparenza troppo bloccata e senza il giusto carattere per arrivare davvero a portare a casa il risultato.

La partita

A parte uno spunto iniziale gli arancioneroverdi appaiono per metà della prima frazione senza troppe idee. E così ecco che al 34' sono i friulani a trovare il vantaggio. A regalare la palla-gol agli avversari questa volta è Cuisance che colpisce con un fianco un Deolufeu a caccia del contatto. Per l'arbitro è rigore. A batterlo è lo stesso Deolufeu che non sbaglia. La gara resta tattica, nervosa e senza sbocchi per il Venezia e il primo tempo finisce 0-1. Nella ripresa l'ennesimo calo di concentrazione rischia di costare caro: Haps sbaglia un fraseggio e per poco i friulani non trovano il raddoppio. Per il Venezia la prima vera occasione arriva al 64': Crnigoj prolunga di testa per Henry che però viene bloccato. La squadra prova a far uscire il suo orgoglio e, dopo un paio di tentativi, all'86' trova l'insperata rete del pareggio: a segnarla Henry con un tiro violento, imbeccato da Ampadu. Il Penzo esulta, il Venezia prende coraggio e Okereke prova nuovamente a servire Henry ma il tentativo viene neutralizzato. La squadra tenta portare a casa il risultato ma nel finale l'ennesima beffa: il rude Becao questa volta svetta in area di testa e sigla l'1-2. Ancora al 94'. Il Penzo fischia, la salvezza si allontana.