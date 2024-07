Venezia, ufficiale l'arrivo della promessa Simone Ascione

Il Venezia FC comunica l’acquisizione a titolo definitivo di Simone Ascione, proveniente dal Victoria Marra, formazione campana della città di Scafati. L’attaccante di Vico Equense ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2027 con opzione. Ascione, 19 anni, nella scorsa stagione in forze all’Angri, club militante in Serie D, ha totalizzato 34 presenze, con 6 goal e 2 assist tra campionato, coppa e playout.

Queste le sue prime parole: "Sono felicissimo ed emozionato di far parte di una società come il Venezia FC. Ringrazio i Direttori per questa opportunità che cercherò di sfruttare al meglio impegnandomi al massimo".