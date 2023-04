Ternana-Venezia 1-4, il commento di mister Vanoli e di Carboni

Il Venezia cala un poker in trasferta contro la Ternana, sopravanzando gli umbri per 1-4 allo Stadio Liberati nella Giornata 34 del campionato di Serie B 2022/23 e conquistando la quarta vittoria negli ultimi cinque appuntamenti di campionato. Le reti di Carboni, Pohjanpalo ed Ellertsson segnano le sorti della partita già nel primo tempo, con la vittoria sigillata poi da Cheryshev nella ripresa, nonostante il gol della bandiera siglato dal rossoverde Capanni.



Il tecnico del Venezia Paolo Vanoli e il difensore Andrea Carboni hanno così commentato l'esito del match.



Paolo Vanoli: “Per ottenere questi risultati abbiamo lavorato con impegno, regole e disciplina, pur cambiando l’assetto della squadra tante volte per adattarci alle vicissitudini che abbiamo incontrato. I tre punti di oggi sono tanto importanti quanto meritati, vedo come questa rosa si allena ogni giorno, con l’aiuto di un grande staff, e quanto stia correndo per raggiungere l’obiettivo finale. Abbiamo cambiato marcia, ma non dobbiamo fermarci: dobbiamo goderci questa vittoria e poi pensare al Modena, impegno in casa. I nostri tifosi dovrebbero essere orgogliosi di questa strada, e sono stati magnifici in questa trasferta. Questa vittoria non deve farci illudere, bensì farci pensare che nulla paga quanto il duro lavoro. Le sostituzioni hanno funzionato bene ancora una volta, ci hanno fruttato l’ultimo gol, e come dico sempre lavoro di più con chi sta in panchina che con chi scende in campo titolare. Non voglio pensare a nient’altro se non all’obiettivo della salvezza matematica, con una quota che si è notevolmente alzata rispetto alle stime iniziali, e devo trasmettere tutta la lucidità che le mie esperienze, da giocatore prima e da allenatore poi, mi hanno fatto maturare per gestire un momento così delicato per la squadra”.



Andrea Carboni: “Qui a Venezia ho ritrovato una mia caratteristica, quella dell’elevazione, che avevo un po’ perso negli ultimi tempi, ma che mi porto dietro fin dai miei primi passi nel calcio, nonostante la mia statura. Oggi era fondamentale il gol che sbloccasse il risultato, e di questo sono entusiasta. Mi trovo benissimo con la squadra, con il mister e con tutto lo staff, le esultanze sono davvero collettive e penso che questo si percepisca. Siamo arrivati nel momento più importante della stagione come gruppo, con grande unità, e per questo dobbiamo ringraziare mister Vanoli. Abbiamo idee e stiamo bene fisicamente, la continuità di risultati aiuta, ma dobbiamo innanzitutto garantirci la salvezza matematica, prima di pensare ad ogni altra cosa”.