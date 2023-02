Venezia, Vanoli presenta la partita con il Cagliari

Giornata 26 del campionato di Serie B 2022/23 che vedrà il Venezia affrontare il Cagliari in una sfida casalinga alle 14:00 di oggi. Il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli ha analizzato l’avversario e il momento della squadra.



“Un allenatore come Claudio Ranieri non ha bisogno di presentazioni, motivo per cui questa partita sarà una grande sfida. La nostra squadra avrà bisogno di umiltà e compattezza per affrontare il Cagliari e il resto del campionato. I rossoblu hanno davvero modificato il loro stile di gioco dall’arrivo di Ranieri, grazie alla sua esperienza, con un’impostazione più finalizzata. Il gioco cui mi ispiro io è diretto, ci concentriamo su questo durante il lavoro settimanale: da parte di ogni calciatore deve esserci la convinzione che quanto di buono fatto in allenamento si ritrovi perfettamente nella partita durante il weekend. Il gol contro il Pisa della scorsa settimana è la massima attestazione di quest’idea: abbiamo messo in campo con successo delle formule testate a lungo in allenamento. Continuiamo a lavorare sulla gestione dell’emotività nei vari momenti della partita: può giocare brutti scherzi, soprattutto quando ci si trova nella situazione in cui siamo noi. Abbiamo davanti a noi tre partite in sette giorni, e tutte le squadre nella metà bassa del tabellone stanno portando ottime prestazioni: dobbiamo macinare punti fino all’ultimo, sapendo che incontreremo delle formazioni favorite per le posizioni più alte della classifica. Sarà un momento importante per capire fino a che punto è arrivata la nostra crescita, per dimostrare il nostro valore. La quota salvezza è alta, non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo”.

Di seguito l'elenco dei convocati:

Portieri: Bruno Bertinato, Jesse Joronen, Niki Mäenpää.

Difensori: Andrea Beghetto, Antonio Candela, Andrea Carboni, Luca Ceppitelli, Petko Hristov, Marin Šverko, Michael Svoboda, Francesco Zampano.

Centrocampisti: Magnus Andersen, Gianluca Busio, Mikael Egill Ellertsson, Mato Jajalo, Tommaso Milanese.

Attaccanti: Denis Cheryshev, Riccardo Ciervo, Dennis Johnsen, Andrija Novakovich, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo.