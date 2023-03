Il Venezia batte 4-1 l'Este in amichevole

Venezia - Este 4-1



Marcatori: 24’ Menato, 40’ Novakovich, 41’ Tessmann, 62’ Andersen, 77’ Novakovich



Venezia: Bertinato (Neri 72’), Šverko, Ceppitelli (Busato 45’), Svoboda, Ciervo (Peixoto 86’), Tessmann (Milanese 65’), Andersen (Boudri 86’), Candela (Zampano 65’), Cheryshev (Pierini 65’), Johnsen (Redan 78’), Novakovich (Mozzo 86’). A disposizione: Slowikowski, Baudouin. Allenatore: Paolo Vanoli.



Este: Agosti (Costantini 63’), Munaretto (Moracchiato 63’), Badan, Pellielo (Stringari 86’), Calgaro (Agostini 86’), Giacomazzi, Zanetti (Perkovic 81’), Marchesan (Seno 86’), Menato, De Vido, Santi. A disposizione: Barban, Cuccato.

A conclusione della settimana di pausa di campionato per gli impegni in Nazionale, il Venezia FC è stato impegnato in un’amichevole contro l’AC Este, militante in Serie D, andata in scena allo stadio Pier Luigi Penzo ieri mattina alle 11. La partita ha visto i lagunari prevalere con il risultato di 4-1 in un match ad alta intensità. Nei primi venti minuti, il Venezia crea diverse occasioni, con l’Este inizialmente racchiuso nella propria metà campo. Al 24’, però, la formazione ospite sblocca il risultato, con Menato a sorprendere Bertinato per andare a segno. Gli arancioneroverdi non si fanno scoraggiare e riprendono il pressing: al 35’, un siluro di Johnsen colpisce l’esterno della rete, e Cheryshev tenta un tiro centrale, parato da Agosti. Il pareggio e il raddoppio arrivano consecutivamente: sugli sviluppi di un corner, Novakovich va a segno di testa al 40’, e un minuto dopo è Tessmann a trovare la rete. Nel secondo tempo, i ritmi si abbassano inizialmente, per poi ritrovare movimento al 58’, con un tiro a giro di Tessmann che manca di poco lo specchio della porta. Al 62’, arriva il terzo gol lagunare grazie a Magnus Andersen, che approfitta della confusione sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sarà poi ancora Novakovich a centrare la quarta rete e la sua personale doppietta, al 77’.



Il tecnico del Venezia Paolo Vanoli ha così commentato l’esito del match. “La partita di oggi è stata utilissima per finire bene una settimana impegnativa sotto il punto di vista fisico, in particolare per consentire a chi ha giocato meno di raccogliere più minutaggio e per premiare i più giovani, che stanno dimostrando grande impegno e che per questo intendo gratificare. I Primavera si stanno allenando molto bene, è giusto far vivere l’atmosfera della Prima Squadra, c’è sempre bisogno di loro”.