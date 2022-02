Derby da incubo per il Venezia: il Verona liquida gli arancioneroverdi per 3-1

Il Venezia spegne la luce e contro l'Hellas rimedia una sconfitta per 3-1: tanti gli sprechi per gli uomini di mister Zanetti che solo nel finale trovano la rete con Okereke.

La partita

Nella prima mezz'ora almeno tre le occasioni costruite dagli arancioneroverdi: prima ci prova Haps con un tiro dal limite, poi Okereke che al 17' colpisce di testa, bravo Lazovic a salvare sulla linea. Al 26' è Ceccaroni che da due passi viene murato da Montipo. Il Verona è più attendista, il Venezia invece spinge ancora e al 40' è Caldara di testa a non inquadrare lo specchio e sprecare una ghiotta occasione per portarsi in vantaggio. Nella ripresa la doccia fredda. Il Venezia non fa in tempo a organizzare le idee che il Verona trova la rete: Caldara sbaglia l'intervento e spiana la strada a Simeone che insacca. Il Venezia subisce la botta, mentre i gialloblu si galvanizzano. Al 63' ancora disattenzione in fase difensiva dei lagunari che subiscono il 2-0: Simeone va nuovamente al tiro, Romero beffato con deviazione di Busio. Il Venezia stacca la spina, l'Hellas diventa un incubo e mette all'angolo l'avversario. In finale di match, Okereke trova anche il gol della bandiera ma all'88' Simeone firma la tripletta con un destro.

Le interviste

Mister Zanetti nel dopogara: «C'è molta delusione, molta rabbia. Abbiamo fatto un primo tempo importante, ma nella ripresa una prestazione indegna: ogni volta che abbiamo perso la palla o gliel'abbiamo regalata ci hanno fatto molto male. Mi dispiace per i tifosi. Abbiamo il dovere di ricompattarci subito. Ci sono aspetti positivi: abbiamo fatto una cinquantina di minuti buoni. Il campionato è ancora aperto e abbiamo il dovere di ripartire».