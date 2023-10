Verso Treviso-Mestre: solo 100 biglietti per la curva nord, biglietti per tutti i settori solo in prevendita

Come da disposizioni diramate dalla Questura di Treviso e comunicate dalla società biancoceleste, è prevista una quota di n. 100 biglietti del settore ospiti Curva Nord dello stadio Omobono Tenni a disposizione dei tifosi organizzati del Mestre. Solo per questo quantitativo di biglietti, relativo al settore Curva Nord, la vendita è a carico della società.

La società di via Baracca ha quindi deciso di procedere alla vendita dei tagliandi (costo 10 euro), in stretta collaborazione con i rappresentanti della curva. Ci si può rivolgere alla Segreteria Generale o rivolgendosi direttamente ai rappresentanti della curva.

Il biglietto del settore ospiti sarà nominativo. Quindi, per procedere all’acquisto si dovranno rilasciare gli estremi del documento di identità. L’acquisto di questa tipologia di biglietti dovrà essere effettuato entro le ore 19.00 di venerdì 13 ottobre, termine oltre il quale non sarà più possibile reperire il tagliando di curva.

Non ci risultano particolari disposizioni per l’eventuale acquisto dei biglietti riguardanti il settore “Tribuna”. L’acquisto del tagliando per questo settore sarà possibile comunque solamente online, tramite la biglietteria elettronica del Treviso FBC sulla piattaforma Ciaotickets. La vendita dei tagliandi online è già attiva e proseguirà fino alla giornata di sabato 14 ottobre o fino ad eventuale esaurimento dei tagliandi.

Domenica tutti i botteghini resteranno chiusi quindi, chi non sarà munito di tagliando acquistato in prevendita, non potrà in nessun caso accedere allo stadio.