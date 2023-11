Vigilia di Bari-Venezia, la presentazione di mister Vanoli

Alla vigilia della quattordicesima giornata di Serie B 2023/24, che vedrà il Venezia affrontare il Bari allo stadio San Nicola domani alle ore 14:00, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli ha analizzato il momento della squadra e l’avversario.





“Questa settimana abbiamo lavorato bene e, in conclusione, abbiamo anche disputato un’amichevole per me molto importante, che ci ha permesso di mantenere il ritmo partita e dare minutaggio a giocatori che fin qui ne avevano avuto poco. Il Bari è una squadra forte che ha sfiorato la Serie A l’anno scorso e che si è rinnovata. Marino è un allenatore esperto che conosce bene le piazze importanti e sarà una partita dura da affrontare, troveremo un Bari agguerrito. Questa gara rappresenterà uno step ulteriore, in questi stadi bisogna esaltarsi mostrando grande personalità, dovremo attaccare, difendere e soffrire tutti insieme.Devo dire che tutti i miei ragazzi stanno crescendo sotto l’aspetto mentale, ripeto sempre che quando ci si trova in alto bisogna saperci stare. Ho la fortuna di avere degli attaccanti molto disponibili a fare entrambe le fasi, se si vuole stare ad alti livelli bisogna avere questa capacità. Devono essere bravi a capire che attaccare vuol dire anche saper difendere.“