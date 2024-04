Vigilia di Catanzaro-Venezia, Vanoli: "Daremo tutto fino alla fine per inseguire il sogno"

Vigilia della trentaseiesima giornata di Serie B 2023/24 che vedrà il Venezia affrontare il Catanzaro allo stadio Ceravolo domani alle ore 15, un altro fondamentale crocevia per gli arancio-nero-verdi nel rush finale per la Serie A. I lagunari se la vedranno con una formazione decisamente ostica, quinta in classifica e reduce da due pareggi con Modena e Pisa. Servono i tre punti per continuare a sperare nella promozione diretta, facendo attenzione a quanto accadrà al Senigaglia tra Como e Cittadella.

Il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli ha analizzato il momento della squadra e l’avversario: “Quando si gioca ogni tre giorni l’aspetto psico-fisico è importantissimo, c’è meno tempo per prepararci ma arrivati a questo punto le partite si preparano da sole. Affrontiamo un grande avversario che ha espresso un grande calcio anche quest’anno e vanno fatti i complimenti all’allenatore. Ho letto che ci sarà lo stadio pieno, anche per loro sarà una partita importante e noi ce la giocheremo come sempre. Sappiamo che la pressione ce l’ha il Como che è davanti, noi siamo stati bravissimi ad essere gli unici a tenere il loro passo e rimanere agganciati. Il calendario non lo guardo perché tutte le partite sono difficili. Sappiamo che è una trasferta molto importante nel nostro percorso, le ultime due gare contro Lecco e Cremonese ci hanno dato una spinta notevole. In Serie B non sai mai cosa può succedere, penso che sia molto equilibrato e bello per questo. Ogni squadra in questo campionato lotta sempre per un obiettivo ed è più facile trovare motivazioni in ogni partita. Noi dobbiamo essere orgogliosi di quello che stiamo facendo e che continueremo a fare fino alla fine. Il Como forse ha avuto un pizzico di continuità in più di noi, è giusto che siano considerati loro i favoriti in virtù anche del punto in più in classifica. Siamo una squadra forte, come abbiamo dimostrato anche venerdì, daremo tutto fino alla fine per inseguire il sogno".