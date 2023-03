Vigilia di Frosinone-Venezia, la presentazione di Vanoli e i convocati

Alla vigilia della Giornata 28 del campionato di Serie B 2022/23, che vedrà il Venezia affrontare il Frosinone in trasferta alle 15:00 di domani, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli ha analizzato l’avversario e il momento della squadra.



“Il nostro processo e percorso continua, senza ricercare alibi, con l’importante obiettivo della salvezza. Il mio compito è solo quello di allenare questa squadra al meglio, stiamo sperimentando soluzioni diverse a centrocampo. Abbiamo avuto due partite consecutive contro formazioni forti, domani sarà la terza: questo comporta anche un dispendio di energie che dobbiamo saper gestire. Siamo tutti parte di un grande progetto, ogni elemento della squadra deve dare il suo contributo, e fino a questo momento tutti lo stanno facendo. Dal mio arrivo, ho cercato di stimolare tutti e di dare a tutti la possibilità di sentirsi protagonisti, per infondere loro coraggio e responsabilità. I miei giocatori stanno giocando con personalità, segno che questo tipo di lavoro sta funzionando. Da loro, voglio ancora vedere più incisività e più cinismo, assolutamente indispensabili in Serie B, così come la malizia in certe situazioni. La partita di domani sarà incredibilmente impegnativa, e ci adegueremo con delle variazioni tattiche: il Frosinone ha una qualità tecnica notevole, l’interpretazione delle azioni e dei momenti del match sarà vitale. Voltiamo pagina e concentriamoci su questo prossimo obiettivo di domani, senza piangerci addosso per i punti lasciati per strada: che la rabbia si trasformi in stimolo. La salvezza si troverà con coraggio, determinazione e duro lavoro”.

Di seguito l'elenco dei calciatori convocati da Vanoli

Portieri: Bruno Bertinato, Jesse Joronen, Niki Mäenpää, Filippo Neri.

Difensori: Lorenzo Busato, Antonio Candela, Andrea Carboni, Luca Ceppitelli, Petko Hristov, Marin Šverko, Michael Svoboda, Francesco Zampano.

Centrocampisti: Magnus Andersen, Mikael Egill Ellertsson, Kristófer Jónsson, Tommaso Milanese, Tanner Tessmann.

Attaccanti: Denis Cheryshev, Riccardo Ciervo, Dennis Johnsen, Andrija Novakovich, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo.