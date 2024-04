Vigilia di Lecco-Venezia, la presentazione di Vanoli

Alla vigilia della trentaquattresima giornata di Serie B 2023/24, che vedrà il Venezia affrontare il Lecco in trasferta allo stadio Rigamonti-Ceppi domani alle ore 16:15, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli ha analizzato il momento della squadra e l’avversario.

"Contro il Lecco sarà una partita pericolosa, perchè i padroni di casa con il cambio dell'allenatore hanno ripreso fiducia e lotteranno fino all'ultimo secondo della partita. Si giocherà su un terreno di gioco completamente diverso e proprio per questo ieri ci siamo allenati sul campo sintentico di Ca' Venezia, concentrandoci anche sulla comprensione delle differenze tra un campo in erba ed un sintetico. Sarà una partita insidiosa, da giocare con testa e con pazienza, e sarà completamente diversa dal match disputato contro il Brescia. Dalla mia parte ho una grande fortuna, sono riuscito a costruire un grande gruppo e tutti noi vogliamo arrivare al nostro grande sogno. Ci tengo a ringraziare i nostri magnifici tifosi, che contro il Brescia ci hanno spinto verso la vittoria. Ho la fortuna di avere tanti giocatori bravi e tutti devono essere pronti per la causa. A volte si diventa eroi in cinque minuti e quello che mi sta piacendo molto è che chi sta in panchina incita continuamente i compagni ed ha il desiderio di entrare in campo per dare il proprio contributo. Tutte le scelte oggi sono in funzione del mettere in campo la miglior formazione per arrivare al nostro grande sogno e domani dovremo riflettere anche sull'aspetto del terreno di gioco, che è diverso da tutti gli altri e questo è un fattore che dobbiamo tenere in considerazione, curando i dettagli. Questo gruppo deve pensare a lottare, questa squadra lavora tanto e da un anno e mezzo i giocatori stanno dimostrando che sono attaccati alla maglia e che vogliono bene a questo club".