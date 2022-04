Usciti i calendari della serie B di tennis. Ca' del Moro nella B1 squadra

Parte il 15 maggio il campionato nazionale di serie B di tennis, preludio di quello che chiude la stagione 2022 della serie A. L?unico team a rappresentare il movimento tennistico veneziano è il Ca? del Moro che milita nella B1. La società lidense di via Ferruccio Parri, presieduta da Franco Panada, annovera i maestri Andrea Morucchio e Luca Panada che si avvalgono della collaborazione di Eugenio Bologna in veste di Ds e per la serie B Luigi De Col.

Il Ca? del Moro si trova nel girone 4 della B1 maschile nazionale assieme a Pavia, Ragusa, Pontedera (Pi), Maglie (Le), Tc Pharaon (Rc) Tc Gaeta. Dopo l?ultimo acquisto, il trentino Giovanni Oradini che ha dato il cambio a Marco Speronello, questo il roster dei veneziani. Giovanni Oradini 2.2, Alberto Orso 2.3, Oleksandr Ovcharenko 2.3 ucraino, Mauro Comisso 2.5, Piotr Lukasz Pawlak Polacco 2.6, Jasza Bronislaw Szajrych 2.7 polacco, Lorenzo De Col 3.1, Riccardo Marchesan 3.2 e Edoardo Massarotto 3.4.

Subito alla prima giornata campionato in trasferta a Reggio Calabria contro il Pharaon, dove il loro roster non sembra irresistibile. Il nome deriva dai componenti della squadra che annovera 4 giocatori che fanno di cognome Faraone che vanno dai 2.7 ai 3.5. Il loro numero uno che se la dovrà vedere con Oradini è l?argentino Zukas che ha la classifica italiana 2.1 e il divario con il secondo 2.4 Franco Emanuele Egea sembra far ben sperare. Bisognerà attendere il 29/5 per vedere il team all?opera in casa dove ospiterà i pisani del Pontedera, capeggiato dall?irlandese Benjamin Lock 2.1 e affiancato dai 2.3 Maestrelli e Volpi.

Prossimo torneo in provincia di Venezia allo Sporting Foxalta Rodeo maschile trofeo Asis Primavera per giocatori fino ai 3.3. Inizierà venerdì 22 fino a domenica 24, iscrizioni entro le ore 12 del 20/4. Per gli amanti delle competizioni classiche, allo Sporting Life Center di Vacil in provincia di Treviso primo ed unico torneo con formula di 3 set su 5 per giocatori di 3^ e 4^ categoria singolari e doppi maschile femminile e misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 21 aprile.

Per i tornei giovanili a Bibione si terrà la prima tappa veneta e l?unica friulana del 17° Kinder Tennis Trophy. Il master finale sarà a Roma dal 23 al 31 luglio. Dal 30 aprile al 08 maggio ci saranno i tennisti Mini dai 9 ai 12 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 28/4. Dal 07 al 15 maggio toccherà agli Junior dai 13 ai 16 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 05/05, sul portale MyFit della Federtennis, così come per tutte le competizioni di questo 2022.