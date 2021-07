Campionati assoluti di ginnastica artistica al via, road to Tokyo: i dettagli

Sabato e domenica a Napoli si disputeranno i campionati assoluti di ginnastica artistica. La gara precede le olimpiadi di Tokyo e vedrà esibirsi anche i due azzurri pronti in partenza, Ludovico Edalli e Marco Lodadio. Gli assoluti sono, come da tradizione, l’ultimo evento importante della stagione agonistica e a tutti i ginnasti piace non sfigurare.

Dettagli

L’anno scorso i campionati si sono svolti a fine anno a causa del Covid. Questa volta andranno in scena regolarmente in estate. Ginnasta da battere il campione in carica Ludovico Edalli e dietro di Lui Nicola Bartolini e Stefano Patron, entrambi reduci dall’Europeo. Il ginnasta della SPES sta crescendo di giorno in giorno ed in gara porterà un programma nuovo per aumentare le difficoltà ed l valore dell’esercizio. Sarà un bello scontro. La lieta novella viene dal rientro alle gare di Nicolò Mozzato. Il 30 giugno il dottor Castagna lo ha visitato e gli ha permesso di prendere parte alla gara. Questo è il segno che Mozzato sta tornando e più forte di prima. Sabato Pomeriggio alle 16.45 entrano in pedana i generalisti e coloro che prenderanno parte al concorso generale. Domenica invece Vi saranno le prove di specialità. Patron sarà in gara in tutti gli attrezzi mentre Mozzato. Il tecnico Gianmatteo Centazzo «I ragazzi sono sereni. Respiriamo davvero un buon clima in allenamento e questo mi rende felice perché vuol dire che abbiamo raggiunto una buona maturità. Faremo una bella gara. Niccolò è al rientro dopo l’operazione e per lui è un gran traguardo. Stefano, dopo gli europei, sta continuando a lavorare bene e a Napoli punta al podio».