Campionati interprovinciali pattinaggio su pista: 9 medaglie per Adhp Gruppo Cosmo

Noale, domenica scorsa, ha ospitato i campionati interprovinciali di pattinaggio su pista. Oltre 250 i giovani partecipanti che hanno gareggiato per l’intera giornata sulla pista di via Gagliardi, davanti a molti appassionati.

Per la società di casa, l’Adhp Cosmo Gruppo, una grande soddisfazione, anche per le 9 medaglie vinte dai propri atleti. In particolare, segnaliamo un podio tutto noalese nella categoria giovanissime con Martina Masi, oro, Chiara Franzoi argento e Giulia Senatore, bronzo. Oro anche per Manuel Coletto, nella categoria giovanissimi, che ha battuto il compagno di squadra Matteo Rampazzo, argento. Altro podio tutto di casa, nella categoria femminile esordienti: Giorgia Zoccarato, oro, Angela Zampieri, argento e Margherita Turrin, bronzo. Nella classifica per società, secondo posto per la società di casa che il 26 marzo ospiterà i campionati regionali giovanissimi ed esordienti.

«E’ stata davvero una bella giornata – commenta il presidente di Adhp Cosmo gruppo, Roberto Geronazzo – grazie soprattutto ai brillanti risultati ottenuti dalle nostre piccole schegge».