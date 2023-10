Campionati Nazionali Universitari di canoa, un argento e tre bronzi per il CUS

Un argento e tre bronzi: è questo il medagliere del C.U.S. Venezia ai Campionati Nazionali Universitari di canoa, disputati a Sabaudia, nel Lazio.

La medaglia più pregiata è stata appannaggio di Daniel Scomparin (studente del primo anno alla triennale in economia aziendale a Ca’ Foscari) nella gara K1 m.200, in cui anche il biancogranata Massimo Nensi (Ca’ Foscari) ha sfiorato il podio; sulla stessa distanza, ma in K2 con il fratello Manuel (IUAV), Scomparin ha inoltre conquistato il terzo posto nel K2. Le altre due medaglie di bronzo sono merito di Veronica Berti (IUAV) nel K1 m.500 e nel C1 m.500. Alle medaglie vanno aggiunti altri buoni piazzamenti.

Unanime il commento dei 4 “moschettieri” del C.U.S. Venezia: “Siamo molto soddisfatti per i risultati ottenuti, nonostante non sia facile organizzarsi il tempo e gli impegni tra università, studio, lavoro, affitto, sport, simpatie e tempo libero, riuscendo a sostenere il tutto; per questo, ringraziamo chi ci aiuta e ci incoraggia.”