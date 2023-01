Campionati italiani junior di pattinaggio: due ori, due argenti e 4 bronzi per il Noale

Due ori, due argenti e 4 bronzi. E’ questo il ricco bottino ottenuto dagli atleti del Gruppo Cosmo Noale Ice ai campionati italiani junior di pattinaggio velocità svoltisi sulla pista di Collalbo, in Alto Adige, domenica scorsa. La squadra, composta da 10 tra maschi e femmine, ha fatto registrare ottimi risultati, salendo più volte sul podio.

Nella combinata medaglia d’oro per Piotr Molinaroli e Giosuè Neve, medaglia d’argento per Giorgia Fusetto, medaglia di bronzo per Nicolò Bertotto e Noemi Libralesso. Nella mass start medaglia d’argento per Giorgia Fusetto, medaglia di bronzo per Noemi Libralesso e Manuel Ghiotto. «I nostri atleti – commenta il presidente della società di Noale, Roberto Geronazzo – sono arrivati all’appuntamento con i campionati italiani belli carichi e i risultati hanno dato loro grande soddisfazione». Prossimo appuntamento per gli atleti del Gruppo Cosmo Noale Ice il 21 e 22 gennaio, sempre a Collalbo per la prova Junior Meeting.