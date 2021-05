Il gruppo Cosmo va forte anche su strada: una raffica di medaglie nel Padovano

Promessa mantenuta. Dopo i successi raccolti su pista, gli atleti dell’Adhp Gruppo Cosmo Noale si ripetono anche su strada.

I successi

Le vittorie ai campionati regionali svoltisi a San Giorgio delle Pertiche di Padova. Dominando un'agguerritissima gara nella 3000 Americana, Matteo Angeletti, Daniele di Stefano e Nicolò Greguoldo salgono sul gradino più alto del podio e regalano alla società noalese un’altra medaglia d’oro. Alla gioia per la splendida vittoria del trio, segue poco dopo quella per la medaglia d’oro conquistata da Daniele di Stefano nella 5000 a punti. Un successo che per solo un decimo di secondo è sfuggito invece a Nicolò Greguoldo nella cronometro: l’atleta dell’Adhp Gruppo Cosmo Noale si è dovuto “accontentare” di una medaglia di bronzo.

I prossimi appuntamenti

Domenica prossima si torna in gara su strada a San Giorgio delle Pertiche con le categorie più giovani. “Sapevamo che la strada ci avrebbe regalato grosse soddisfazioni e – commenta il presidente della società Roberto Geronazzo – sono certo ne seguiranno delle altre, perché i ragazzi stanno raccogliendo i frutti del loro straordinario impegno”.