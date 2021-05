Ecco la situazione delle squadre veneziane nei campionati maggiori di tennis. Alla guida dei team veneziani nel campionato nazionale di B1 maschile c'è Il Ca’ del Moro

Il percorso

Dopo due giornate di gara il team del Ca’ del Moro ha ottenuto due pareggi e si trova in terza posizione. Sia in casa con i beneventani che in trasferta a Casale Monferrato i veneziani hanno pareggiato per 3-3. Domenica 30 saranno i giocatori lagunari ad ospitare in via Parri i milanesi del Milago. Lombardi che si trovano appena di un punto alle loro spalle e che hanno pareggiato ad Arezzo e perso a Benevento. Tra le loro fila non ci sono stranieri, e gli italiani non sembrano avere un ranking irresistibile. Il più “quotato” è il 2.3 Emanuele Marco Dorio, seguono Luca Massimo, Matteo Magri ed Andrea Agazzi 2.5, Edoardo Lodovico Cattaneo e Giorgio Banfi 2.6. Panchina lunga senza giocatori di punta, che riescono comunque a dare una discreta garanzia di tenuta agonistica.

Roster

Questo il roster: Marco Speronello 2.1, Mario Radic e Alberto Orso 2.3, Mauro Commisso 2.5, il polacco Jasza Bronislaw Szajrych 2.6, Riccardo Marchesan, Lorenzo De Col e Thomas Baldin 3.1. Sono inseriti nel girone 1 con Arezzo, Club 2002 Benevento, Canottieri Casale Monferrato, Play Pisana Roma, Milago Buccinasco Milano e Ata Battisti Trento.

La C

Nella massima serie regionale la C, nel maschile ben due i team veneziani impegnati nel pool promozione. Il Green Garden di Mestre dopo la vittoria sui vicentini ottenuta Domenica 23, saranno impegnati con i trevigiani del Volpago per la conquista del titolo regionale, ma entrambi con in tasca la possibilità di giocarsi la promozione in B2 a fine Giugno. Dovranno scontrarsi con le formazioni che intendono salvarsi dalla serie superiore, e, vincerle non sarà affatto facile. Questo il team del Green Garden di Mestre: Marco Rampazzo 2.5, Giovanni Orsoni e Marcello Bassi 2.6, Daniel Buffa e Riccardo Opi 2.7 Baretta Francesco 2.8 ed Alessandro Arena 3.1.

Altre info

Fuori dalla corsa regionale il Tc Mestre, ma con ancora la possibilità di agguantare un posto per l’assalto alla serie nazionale. In lizza ci sono 4 squadre. Questi i componenti: Filippo Moggian-Barban 2.7, Edoardo Baldan 3.1 Matteo Boetto Bernath, Giorgio Rossato 3.1, Giovanni Licori 3.2, Jacopo Zambon 3.4, Daniele Trentin 3.4, Alessandro Markomichelakis 3.4 Alessandro Zecchini 3.5, Gianmarco Amore 3.5 e Lucian Marian Lazarenco 4.1. Dovranno vincere in casa il 30/5 contro i veronesi del Sanguinetto ed il 6/6 in caso di vittoria incontrare la vincente tra Tc Padova e Tc Vicenza. Ancora una chance di salvezza per le ragazze del Tc Mestre, che dopo aver perso il bus contro le patavine del Plebiscito, avranno l’ultimo appello il 30/5 in casa con le trevigiane dell’Eurosporting. Questa la rosa: Vittoria Toffano 2.8, Aurora Bissoni 3.2, Camilla Rossato, Emma Bozzetto 3.4, Fosca Grimaldo 3.5 e Giorgia Markomichelakis 4.4.