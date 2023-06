Canottieri Mestre, Bruxsa vince il campionato italiano Micro class

Grande risultato dell'equipaggio della Canottieri Mestre. Si è concluso dopo tre giorni di regata il campionato italiano Micro class a Venezia. Prima giornata con vento leggero dove i 22 equipaggi si sono sfidati. Nella seconda giornata le condizioni sono cambiate con vento sostenuto e onda che ha messo a prova i vari equipaggi.

Terza giornata di regata in bacino San Marco, in un campo di regata unico al mondo. Il titolo italiano va all'imbarcazione Bruxsa² di Fantin Luca con equipaggio Andrea Scalabrin e Massimo Stella, tutti e tre della Canottieri Mestre, che si aggiudica il titolo italiano e anche il primo posto della tappa Euromicro essendo il campionato valido come tappa del campionato europeo. Le premiazioni sono state fatte al Salone Nautico di Venezia, con il consigliere delegato alle Tradizioni, Giovanni Giusto e il direttore operativo Vela spa, Fabrizio D'Oria (immagini da pagina Facebook Micro Class Italia).