Palermo si conferma Campione d’Italia di Pallanuoto Fisdir, battuta la Polisportiva Terraglio-Mestrina Nuoto

Con un perentorio 17 a 4 nello scontro diretto contro la Polisportiva Terraglio-Mestrina Nuoto allenata da Mirco Castellani, Andrea Battaggia e Alessandro Rivola, i Delfini Blu Palermo si confermano Campioni d’Italia della Pallanuoto Fisdir e lanciano la sfida per il 2023, candidandosi ad ospitare la terza edizione dei Campionati Italiani Fisdir.

Sotto l’attenta regia dei responsabili tecnici nazionali Fisdir Claudio Cruciani e Giuseppe Andreana, accompagnati dal consigliere federale Giuseppe Bresciani sono stati quattro i match della sessione mattutina, in una competizione costruita con formula all’italiana e che fin da subito ha visto le finaliste dell’anno scorso, Delfini Blu Palermo e Polisportiva Terraglio, confermarsi le favorite d’obbligo per il titolo. Il terzo posto viene portato a casa dai bresciani della Aole, che si impongono nettamente col punteggio di 16 a 3 al termine di un confronto ben giocato da entrambe le squadre, ma che ha visto i primi mettere in acqua un’organizzazione di gioco più strutturata.

Il pathos massimo della competizione trova sfogo al momento del match decisivo: entrambe imbattute e con all’attivo un bottino di goal notevolissimo, Polisportiva Terraglio-Mestrina e Delfini Blu si affrontano nella gara per il titolo tricolore in un clima caldissimo sia in vasca che in tribuna. Prime fasi equilibrate, con i siciliani più fisici e meglio strutturati sul contropiede, ma con una difesa veneziana molto efficace che tiene in equilibrio il confronto nei primi 5’. Poi i Delfini si sciolgono e sfruttando le fasce laterali costruiscono azioni in attacco a ripetizione, chiudendo la prima frazione sul 10 a 2 e rischiando un punteggio ancora più largo se il portiere di casa Menegazzo non avesse deciso di chiudere la saracinesca bloccando ogni tentativo avversario fino al riposo. Al rientro dopo il break il copione cambia poco, con Palermo a portarsi sul 13 a 2 a metà del secondo tempo, quando è la Polisportiva Terraglio a reagire con due goal in rapida sequenza. Gli ultimi minuti sono molto combattuti, con un rigore non realizzato dai mestrini a 56” dalla fine: finisce 17 a 4, con i Delfini Blu Palermo a confermarsi Campioni d’Italia.