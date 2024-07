Canoa, ciclismo e atletica, gli "assi" veneziani a Parigi 2024

Sono stati diramati pochi giorni fa i convocati italiani per le Olimpiadi di Parigi 2024, che si terranno dal 26 luglio all'11 agosto in terra francese. La delegazione veneta è tra le più corpose, con 32 atleti nati nella regione e altri che hanno legami forti con il territorio. Meno nutrita la componente veneziana, che può contare però su diversi esponenti che potranno renderci orgogliosi, vediamo chi sono.

Venezianissima è la maratoneta Giovanna Epis, classe 1988, cresciuta a Santa Marta e orgoglio della società dell'Atletica Runners di Murano. Sarà in strada dopo anni in cui ha abbassato gradualmente il record personale nella maratona da 2h39:28 (a Firenze nel 2015) a 2h25:20 nel dicembre 2021 a Valencia dove nel 2022 ha avvicinato il primato nazionale con 2h23:54, migliorandosi ancora nel 2023 ad Amburgo in 2h23:46 a soli due secondi dal record italiano. Arriva a Parigi però dopo un brutto infortunio che ha reso molto più complessa la stagione.

Dall'atletica arriva anche Rebecca Borga, velocista di Quarto d'Altino (seppur nata a Treviso), nata sportivamente a Marcon, dove si è allenata a lungo, mentre dal 2020 ha calcato soprattutto la pista di Mestre. Dall’autunno del 2023 è passata sotto la guida tecnica di Marta Oliva a Roma. Correrà con la staffetta azzurra 4x400, la sua specialità, con cui dal 2021 è primatista italiana indoor (3:30.32 agli Europei).

Ha calcato a lungo le piste veneziane anche Catalin Tecuceanu, mezzofondista specializzato negli 800 metri, classe 1999. Arrivato in Italia da bambino, a Trebaseleghe (Padova), ha iniziato a praticare atletica a dodici sulla pista di Noale, coinvolto dai fratelli. Si è allenato sotto la guida dell’ex azzurro Simone Zanon, poi dal 2015 da Lionello Bettin, nello stesso impianto. Dal 2021 gareggia per l'Italia dopo aver ottenuto la cittadinanza, ha un personale di 1:44.01, a tre decimi dal primato italiano, e ha vinto il bronzo ai recenti europei di Roma.

A Pianiga è nato il canoista Raffaello Ivaldi (classe 1997), basato però da tempo a Verona e con il cuore sull'Adige, che tenterà d ottenere un gran risultato nello slalom C1. Nel bacino olimpico di Parigi 2024, dove già si è distinto nell'ottobre del 2023 vincendo la finale di Coppa del Mondo, fa sapere di non voler soltanto partecipare. Nel suo palmares spiccano anche due podi europei nel C1 a squadre.

E infine c'è il ciclista miranese Francesco Lamon (1994), già oro olimpico a Tokyo nell'inseguimento a squadre. La sua storia sportiva nasce all'UC Mirano, società in cui milita fin dalla categoria giovanissimi, facendosi subito notare. Con i suoi compagni di squadra, nel delicato ruolo di "lanciatore", riesce a scalare le vette mondiali nell'a categoria. Successi tra cui spiccano tra cui l'oro di Tokyo, con tanto di record del mondo (3'42''032), il titolo mondiale del 2021 e la doppietta a livello europeo (2018 e 2023). A Parigi proveranno a ripetersi.