Alla Canottieri Mestre chiuso il Memorial Donzella con 95 giovani tennisti

Alla Canottieri di San Giuliano si è concluso il Memorial Guido Donzella, dove alle premiazioni sono intervenuti Lidia Colle e Augusto Gandini.

Questi gli esiti della competizione diretta da Roberto Agostini e Costantino Zorico con 95 partecipanti.

Nell’under 12 Alejandro Franco Grisolia del Plebiscito di Padova con Damiano Cappellotto dell’Oderzo. Nell’under 14 il draw più tosto con 27 contendenti, su tutti Pietro Conte del Castelfranco che ha messo al secondo posto Nicolo Bugin dello Sporting Mestre, bronzi per Matteo Zorico del Tc Mestre e per il mantovano Leonardo Ariotti. Nell’under 16 Pierluigi Fazzini al terzo set con Alvise Finesso entrambi con tessera del Dopolavoro Ferroviario di Treviso.

Nel femminile per le under 12 Martina Bernardette Gheorghies del Plebiscito di Padova con Ginevra Bellio del green Garden di Mestre. Per l’under 14 Cecilia Sacchetto con Margherita Busi entrambe del Green Garden. Nell’under 16 la sorpresa del seeding la 4.2 Camilla Luciano giocatrice del Tc Padova ha superato in finale in due set la favorita bolognese 3.3 Alessia Lenzi.

Allo Sporting Mestre di Via Terraglietto 13° Memorial Ermanno Orler, Open maschile con 1.000€ di montepremi. Dirige Vincenzo Tonicello e supervisione di Simone Zucchetti con 62 contendenti. Main draw già in giunto ai quarti di finale.

Il favorito è l’altoatesino Horst Rieder ed il numero due il maestro di casa Mario Radic che entrerà in campo alle 18 con l’argentino Juan Cruz Martin Manzano con tessera parmense. Altra gara interessante sarà il derby in seno al tc Mestre tra Filippo Moggian-Barban e Giovanni Florio.

La partita più scatenata invece dovrebbe essere quella tra Niccolò Toffanin del Bolzano ed il trevigiano Carlo De Nardi, i programma alle ore 21. Se non fosse per il fatto che de Nardi arriverà abbastanza scarico dalla partita precedente con Matteo Marfia in programma a Volpago soltanto un paio d’ore prima.

A Portogruaro fino al 31 luglio torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Umberto Gerolin e la Supervisione di Rinaldo Tassile. Sono 102 i tennisti in tenzone. Draw di 4^ ancora in svolgimento.

Al Tc Davis di Mestre Estate al Davis torneo di 4^ categoria maschile e femminile diretto da Rocco Romano coordinato da Matteo Rossetto fino al 31/7. Sono 95 i partecipanti e 9 le gare del programma odierno, primo incontro alle 17.00.

All’Arca 974 di Spinea fino al 27/7 torneo di 3^ maschile e femminile The Twin diretto da Giorgia Vinci con 71 aderenti. Tre le gare in programma oggi, dalle 17.

A Bibione ci sarà l’Avis Open maschile e femminile con 1.500€ di montepremi che inizierà il 29 Luglio e terminerà il 14/8. Sarà diretto da Jury Basilone e le iscrizioni per i giocatori fino ai 3.5 scadranno alle ore 12 del 27/7.