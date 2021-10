Canottieri Mestre, due titoli nei campionati regionali veterani maschile e femminile

Canottieri en plein, vince entrambi i titoli regionali Lady 45 e Veterani over 50. Nella emozionante finale Lady 45 con Tennis Club Noventa Vicentina, Canottieri Mestre prevale 2-1 solamente al doppio di spareggio, dopo oltre 5 ore di gioco. Dettaglio incontro: Silvia Traini (4.1) su Anna Vissà (3.5) per 61 63 da il primo punto alla Canottieri. Ci pensa Nicoletta Lorenzetto (3.5) dopo oltre 2 ore di gioco a portare in parità l'incontro regolando Laura Morucchio (3.4) per 57 63 64. Si rendeva quindi necessaria la disputa del doppio. Andamento molto incerto sino alla fine. Era il duo Barbara Bottacin (4.2) ed Elena Faraguna (n.c) a dare il titolo alla Canottieri Mestre, prevalendo su Monica Dotto (4.2) ed Anna Vissà (3.5) per 57 60 10-3.

Nel maschile over 50, l’incontro a squadre è stato disputato all’aperto, sui campi montelliani del Volpago. Qui il team capitanato da Cristiano Cavaldoro vinceva entrambi i singoli. Cavaldoro in due set su Marcella e Luca Berton anche lui in due set su Christian Montana, portando a casa l’ambito titolo regionale. Completavano la rosa, Luigi Tegon e Antonio De Poli che hanno comunque onorato l’ininfluente doppio, in allegria.

Prossimi appuntamenti alla Canottieri Mestre, in piena ristrutturazione, saranno il rodeo di terza categoria in programma il 23/24 ottobre ed il rodeo di quarta categoria in programma il 20/21 novembre 2021. Iniziata la Scuola addestramento Tennis diretta dal maestro Cristiano Cavaldoro e dalla istruttrice Laura Morucchio.

A Chioggia iniziato l’Open maschile con montepremi di 1.000€ diretto da Filippo Spinello con 50 contendenti. Il draw di 3^ ha emesso quasi tutte le sue sentenze e Lunedì inizierà quello principale capeggiato dal vicentino Tommaso Dal Santo. Vengono quindi promossi al turno successivo provenienti dalla 3^: il padovano Matteo Marivo ed il trevigiano Enrico Arduini. In stand by gli esiti da Giuseppe Granzotto e Federico Boscolo e tra Riccardo Levorato e Luca Prescendi.

Nel weekend 16 e 17 a Mirano 5° Rodeo d’autunno per giocatori di 2^ categoria maschile e femminile.

Sarà diretto da Loris Marcolin che accetterà le iscrizioni via mail entro le ore 12 del 14/10 segreteria@tennismirano.com.

Rodeo di 3^ categoria maschile alla Canottieri Mestre per il weekend 23 e 24 Ottobre sotto la direzione di Roberto De Rossi e Guido Lazzarini con la supervisione di Costantino Zorico. Iscrizione entro le ore 12 del 21/10 via mail: tennis@canottierimestre.it.