La Reyer infila la terza vittoria in campionato contro Cantù: al PalaDesio finisce 67-75

Con una gara solida condotta per quaranta minuti gli uomini di coach De Raffaele si impongono al PalaBancoDesio contro una combattiva Cantù. Un assente per parte, Julyan Stone per un problema di lombalgia, e Jamie Smith, in isolamento per positività al Covid-19.

Primo tempo

L’Umana Reyer parte meglio con un parziale di 1-5 firmato da Tonut e De Nicolao e tanta energia in difesa. La squadra di casa replica affidandosi alla vivacità del piccolo Johnson impattando sul pari 9. De Raffaele carica di fisicità il quintetto inserendo Vidmar per Mazzola con Watt che passa nel ruolo di quattro. Cantù trova il nuovo pareggio con la rubata più canestro di La Torre, 14-14 al 7’. Ci pensa però Bramos, con due bombe di fila, a dare il nuovo vantaggio ai lagunari e con Casarin arriva anche il +6, 16-22 al 9’. Il tempo si chiude con la tripla frontale di Daye per il 16-25 ospite. 11-2 orogranata il parziale in chiusura di periodo.Umana sul +10 in apertura di secondo periodo, 18-28 grazie alla tripla di Watt, allo scadere dei 24 secondi costringendo Pancotto al minuto di sospensione. Gli orogranata mettono tanta energia in campo unita ad una grande difesa ottenendo il nuovo massimo vantaggio con i canestri in serie di De Nicolao, Fotu e Daye; dalla parte opposta Cantù non trova la via del canestro, 18-34 Umana al 15’. Arriva anche il +19 grazie all’ottimo Fotu e alla tripla di Daye. I biancoblu hanno un apporto concreto solamente da Jazz Johnson che da solo riduce il parzialmente il divario. Dopo i primi venti minuti di gioco Venezia avanti 27-43 con un eccellente 7/12 da oltre l’arco contro il 2/9 degli avversari.

Secondo tempo

Si rientra dall’intervallo lungo con Cantù che trova in un Amen 5 punti consecutivi da Woodard. De Raffaele chiama subito time-out. Un paio di palle perse orogranata riportano sotto la doppia cifra di svantaggio i brianzoli, 38-47 al 25’. Le due squadre faticano a segnare per merito soprattutto delle difese; Venezia mantiene il vantaggio, ma Pecchia e compagni ci credono rientrando sino al -7 con la schiacciata di Kennedy. L’ultimo canestro su azione lo mette a segno Tonut con cui si chiude la terza frazione sul 47-55 per gli orogranata. I liberi di Woodard valgono il -6 canturino in apertura di ultimo periodo, dall’altra parte Tonut sigla cinque punti consecutivi per il nuovo +9 lagunare, ma i ragazzi di Pancotto non demordono e con la verticalità di Kennedy trovano i punti del 55-60 al 34′. L’Umana ha meno fluidità di gioco del primo tempo, ma con Bramos e De Nicolao trova due perle dalla lunga distanza che la rimandano avanti di 11 lunghezze. Si entra negli ultimi cinque minuti di gara con l’Umana avanti 57-68. La squadra di De Raffaele anche nei momenti difficili della gara rimane in controllo della stessa e arriva al traguardo per prima nonostante, dalla parte opposta, ci sia un ottimo Pecchia. I liberi siglati da Tonut mandano i titoli di coda della partita. Finale 67-75 Umana Reyer, terza vittoria in campionato, seconda consecutiva in trasferta.

Parziali 16-25, 11-18, 20-12, 20-20.

Acqua S.Bernardo Cantù: Thomas 4, Kennedy 14, Woodard 14, Procida 1, Leunen 3, La Torre 4, Johnson 15, Bayehe, Baparapè, Pecchia 12. All. Pancotto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Umana Reyer: Casarin 2, Bramos 11, Tonut 13, Daye 11, De Nicolao 14, Vidmar, Chappell 21, Mazzola, D’Ercole, Cerella, Fotu 4, Watt 15. All. De Raffaele.