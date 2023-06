Caorle tricolore, in 1200 per la rassegna nazionale under 18

Sono ufficiali gli iscritti dei Campionati Italiani Allievi di Caorle (Venezia) in programma da venerdì 23 a domenica 25 giugno.

Lo stadio Chiggiato ospita una manifestazione nazionale per il terzo anno di fila, dopo essere stata la sede della Finale Oro dei Societari Assoluti nel 2021 e dei Tricolori Cadetti nel 2022. Stavolta la località veneta sarà invasa dall’entusiasmo e dalla passione di oltre 1200 atleti in rappresentanza di circa 300 società, tutti giovani nati tra il 2006 e il 2007, pronti a contendersi 42 titoli italiani, con l’orizzonte della maglia azzurra da indossare al Festival Olimpico della Gioventù Europea di Maribor (24-29 luglio), l’evento principale dell’anno per la categoria under 18. Ma i più bravi possono anche ambire a rappresentare l’Italia in occasione degli Europei U20 di Gerusalemme (7-10 agosto), la rassegna della categoria superiore, aperta anche agli allievi. Tra gli iscritti di Caorle, spiccano i nomi di quattro atleti che nella stagione invernale hanno spostato i limiti nazionali firmando le migliori prestazioni italiane U18: Alice Pagliarini (Atl. Fano Techfem) gareggerà nei 100 e nei 200, Valentina Vaccari (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) nei 400, il bronzo europeo allieve in carica Sofia Pizzato (Lagarina Crus Team) nei 100hs e Manuel Zanini (Atl. Gavirate) nei 1500. Tra gli altri atleti già in evidenza, l’ostacolista Matteo Togni (Bergamo Stars) di recente alla MPI allievi con gli ostacoli dei grandi, i triplisti Aldo Rocchi (Atl. Futura Roma) ed Erika Saraceni (Bracco Atletica), i mezzofondisti vincitori dell’Eyof di Banska Bystrica Viola Paoletti (Atl. Firenze Marathon) e Latena Cervone (Uisp Atletica Siena), il marciatore argento europeo U18 Giuseppe Disabato (Amatori Atl. Acquaviva).