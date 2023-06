Caorle nuovamente tricolore: lo stadio Chiggiato ospiterà i Campionati Italiani Allievi di atletica

Caorle si tinge nuovamente del tricolore: da venerdì 23 a domenica 25 giugno, lo stadio Chiggiato ospiterà i Campionati Italiani Allievi di atletica leggera, una delle prime, grandi rassegne tricolori della stagione in pista.

Per Caorle è un appuntamento che si rinnova: appena 8 mesi fa, all'inizio di ottobre, la rinomata balneare veneziana è stata cornice della rassegna nazionale cadetti, che ha coinvolto un migliaio di atleti a livello under 16. Questa volta, invece, la ribalta sarà tutta per la categoria superiore, quella dei 16 e 17enni. Il futuro dell'atletica azzurra passerà dunque nuovamente per Caorle, grazie ad una rassegna che promette emozioni, divertimento e, per tanti atleti, anche la voglia di sentirsi già protagonisti.

I Campionati Italiani Allievi – presentati oggi in Comune a Caorle - tornano in Veneto a distanza di sette anni dall'ultima volta: nel 2016, infatti, la rassegna nazionale si disputò nella vicina Jesolo. L'atletica, a Caorle, ha una lunga tradizione, rinnovata nel 2022 dalla firma del protocollo che sancisce la stretta collaborazione tra la località balneare e la Fidal, oltre che dalla memorabile esibizione del campione olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs, sul lungomare. Ora tocca alle stelle di domani.

«Per la Città di Caorle è un onore poter ospitare i Campionati Italiani Individuali su Pista della categoria Allievi – commenta il Sindaco di Caorle, Marco Sarto –. Con questo importante evento sportivo si rinnova il felice legame tra Caorle e l’Atletica Leggera cominciato oltre quarant'anni fa con il Meeting Internazionale di Atletica e consolidato lo scorso anno con la sottoscrizione del protocollo d'intesa che ha rafforzato ulteriormente la stretta collaborazione e sinergia con la Federazione Italiana di Atletica Leggera e con la presenza a Caorle del campione olimpico Marcell Jacobs che ha corso lungo la nostra Scogliera Viva. Caorle, come sempre, saprà accogliere al meglio atleti, tecnici, commissari di gara, accompagnatori grazie ai nostro impianti sportivi d'eccellenza ed alle sue strutture ricettive».

I Campionati Italiani Allievi prevedono tre giornate di gare: venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 giugno. L’organizzazione sarà curata dal Comitato Provinciale Fidal di Venezia. Quarantadue i titoli in palio tra velocità, mezzofondo e marcia, ostacoli, salti, lanci e prove multiple. Le iscrizioni saranno aperte sino alle ore 20 di lunedì 19 giugno: prevedibile che il numero dei partecipanti arrivi a superare ampiamente il migliaio. L’anno scorso, nell’edizione di Milano, il Veneto conquistò un bottino di 25 medaglie: cinque ori, nove argenti e undici bronzi.

«Anno dopo anno, Caorle si sta dimostrando sempre più all’altezza nell’organizzare eventi complessi e articolati come i Campionati italiani - le parole del presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Stefano Mei -. Per la terza stagione di fila abbiamo scelto lo stadio Chiggiato come sede di una manifestazione tricolore e stavolta la pista e le pedane saranno invase dall’entusiasmo degli atleti under 18, allievi e allieve che rappresentano il futuro del nostro movimento. Ringrazio il sindaco Marco Sarto e l’amministrazione comunale per la vicinanza nei confronti dell’atletica, e sono grato al presidente del comitato provinciale Gilberto Sartorato, all’intero staff e a tutti i volontari per essere riusciti a creare un clima di lavoro ideale: la loro passione e competenza è la migliore accoglienza per gli atleti, i tecnici e tutte le società. Sono convinto che anche stavolta sarà una festa dell’atletica e invito i cittadini di Caorle a riempire lo stadio per godersi lo spettacolo”.