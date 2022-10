Caorle sarà traguardo di tappa al Giro d'Italia 2023

Caorle sarà protagonista di un traguardo di tappa al Giro d'Italia 2023, in programma dal 6 al 28 maggio. La corsa rosa arriverà in Veneto e nella località costiera veneziana il 24 maggio, nel corso della 17esima tappa, con partenza da Pergine Valsugana (Trento). Il percorso del Giro è stato svelato oggi al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, con un evento presentato da Cristina Fantoni e Paolo Kessisoglu.

«Forza, concentrazione, determinazione, bellezza e passione. Questi gli ingredienti della 106esima edizione del Giro d’Italia, la corsa più dura e spettacolare al mondo, che nel 2023 farà nuovamente tappa in Veneto. - ha commentato il presidente del veneto, Luca Zaia - La carovana rosa attraverserà le strade, il litorale e le cime dolomitiche Patrimonio dell’Umanità, luoghi che in passato hanno visto scrivere pagine importanti della storia del ciclismo. Le tappe più dure, ma anche le più avvincenti dell’ultima settimana del Giro, saranno in scena in Veneto. Da Longarone partirà, infine, il faticoso tappone dolomitico con le Tre Cime di Lavaredo».