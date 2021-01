Sara Cardin all’International Training Camp & Competition: test in vista di Tokyo

Avrebbe dovuto partecipare per la prima volta alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma a causa della pandemia del Covid 19 sono state rinviate e nello stesso tempo anche tutte le manifestazioni di karate.

La gara

L’ultima gara internazionale in ordine di tempo è stata quella di Salisburgo il primo di marzo 2020 dove la campionessa trevigiana Sara Cardin nella categoria -55 kg. è salita sul gradino più alto del podio. Ora Tokyo si fa sempre più vicino e proprio in preparazione a questo evento che l’Academy Ponte di Piave, società dove ha iniziato la sua carriera Sara Cardin, attualmente caporal maggiore dell’esercito, ha programmato dal 15 al 21 gennaio a Caorle l’International Training Camp & Competition. L’avvenimento, primo nel suo genere in Italia, sarà una bolla, curata nel protocollo per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid 19 e redatto dall’ azienda Lavoro in Sicurezza appositamente per l’evento, nella quale sei atlete di livello mondiale nella categoria – 55 kg. si alleneranno a Caorle e domenica 17 scenderanno sul tatami, appositamente preparato, del palazzo delle sport Palamare per una competizione che le vedrà opposte in un Round Robing, per un totale di 18 match. Sarà una competizione vera, ma in un palazzetto vuoto visto che sarà a porte chiuse, ed ogni atleta sarà seguita dal proprio coach mentre ad arbitrare gli incontri ci saranno cinque giudici internazionali, tre italiani e due austriaci. Per altri quattro giorni le atlete proseguiranno la preparazione perché dal 19 al 21 febbraio parteciperanno a Lisbona alla prima tappa della Premiere League poi dal 9 all’11 aprile in Marocco, dal 19 al 23 maggio in Croazia e poi a Parigi dall’11 al 13 giugno per la tappa più importante in quanto le prime tre in classifica riceveranno il pass per la partecipazione di diritto alle Olimpiadi di Tokyo. Queste le atlete: Sara Cardin (Italia) World and European Karate Champion, Coach Claudio Guazzaroni: