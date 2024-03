Cirt, buon debutto a Foligno per Diserò

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

La rinnovata sinergia tra Xmotors Team e Luca Diserò ha portato in dote un importante base sulla quale costruire un cammino che, dopo il recente Rally Città di Foligno, si preannuncia già interessante nel Campionato Italiano Rally Terra.

Il pilota di San Michele al Tagliamento, supportato dal sodalizio di Maser e da Maxmark, ha confermato quanto di buono già emerso nel corso della passata stagione sulle strade bianche. In coppia con Stefano Peressutti, con il quale festeggiava i vent'anni di condivisione di un abitacolo, il veneziano ha concluso la due giorni con un bilancio più che positivo. Al termine del primo passaggio in prova il pilota della Peugeot 208 Rally4 di RB Motorsport si attestava in nona piazza di classe, quarta nel neonato MRF Rally Trophy Italia di categoria. La ripetizione dei tre crono, disputati nella sola giornata di Domenica, consentiva a Diserò di recuperare un'ulteriore posizione in classifica, risalendo all'ottava casella tra le Rally4.

“Ci siamo difesi molto bene durante le prime sei speciali” – racconta Diserò – “anche perchè dobbiamo considerare la caratura dei nostri avversari, tutti già ben inseriti nel contesto del Campionato Italiano Rally Terra da diversi anni. Abbiamo avuto dei buoni riscontri cronometrici, nel confronto diretto con loro, e questo ci fa ben pensare che siamo sulla giusta strada perchè i distacchi, rispetto al 2023, si sono notevolmente ridotti. Il modo migliore per iniziare una stagione nuova ed ambiziosa, festeggiando i primi vent'anni assieme a Stefano in gara.”

Quando tutto lasciava presagire un finale votato all'attacco un improvviso acquazzone metteva in difficoltà in molti, con Diserò che cercava di gestire al meglio una situazione complicata. “Le ultime tre prove sono state un calvario” – aggiunge Diserò – “perchè l'arrivo di un temporale, trasformato presto in pioggia continua, ci ha messo a dura prova. Non avevamo una gomma nuova all'anteriore ma, più che questo, l'appannamento del parabrezza interno mi ha tolto completamente la visuale. Abbiamo dovuto alzare il piede per evitare forature, anche se sull'ultima abbiamo comunque bucato. La strada era diventata una pietraia, è stata molto dura.”

Pur tra varie difficoltà Diserò archivia il debutto nel tricolore terra con un buon settimo di classe Rally4, in gruppo RC4N e con una bella quarta piazza in MRF Rally Trophy Italia che fa morale. “Siamo molto soddisfatti di com'è andato il nostro Foligno” – conclude Diserò – “perchè abbiamo visto tante auto parcheggiate, a destra ed a sinistra. Aver portato a casa la nostra 208 intera è comunque un buon risultato per i due campionati che stiamo seguendo, il CIRT ed il trofeo di MRF. Grazie a tutti i partners che ci permettono di affrontare questo importante programma e cercheremo di dare sempre il massimo per loro. Grazie ad RB Motorsport, per il lavoro svolto dalla squadra e per la vettura fantastica. Grazie ad Xmotors Team ed a Maxmark, sempre al nostro fianco. Un debutto duro ma che ci porta tanta carica per il futuro nel CIRT.”