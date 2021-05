Finale di ritorno tra Cittadella e Venezia: i convocati arancioneroverdi

Ecco i 25 giocatori chiamati da mister Zanetti per l'importante sfida di domani, giovedì 27 maggio

L'ultimo atto del Venezia contro il Cittadella si giocherà domani, giovedì 27 maggio. Tre risultati utili possibili per la squadra di mister Zanetti che anche con una sconfitta di misura sarebbe in serie A. 25 i giocatori convocati per la finale di ritorno anticipata alle 21.15.

Convocati

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati. Portieri: Niki Maenpaa, Alberto Pomini, Salvatore Carotenuto. Difensori: Pietro Ceccaroni, Michele Cremonesi, Gian Filippo Felicioli, Gabriele Ferrarini, Pasquale Mazzocchi, Marco Modolo, Cristian Molinaro, Giacomo Ricci. Centrocampisti: Bjarki Bjarkason, Domen Crnigoj, Jacopo Dezi, Luca Fiordilino, Youssef Maleh, Domenico Rossi, Harvey St Clair, Anthony Taugourdeau. Attaccanti: Mattia Aramu, Riccardo Bocalon, Francesco Di Mariano, Sebastiano Esposito, Francesco Forte, Dennis Johnsen.