Cittadella e Venezia si giocano la serie A, finale d'andata al Tombolato: la diretta

Un derby veneto per la serie A, chi lo avrebbe mai detto a inizio campionato. Si gioca al Tombolato alle 21.15 la sfida d’andata della finale meno prevedibile tra quelle pronosticabili. Cittadella e Venezia sono pronte alla doppia sfida che per entrambe può riscrivere la storia del club. Per i granata sarebbe una prima volta, per gli arancioneroverdi un ritorno dopo il 2001. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e DAZN. Segui con Veneziatoday la diretta testuale del match.

21.15 - calcio d'inizio