Torna la serie B: il Venezia affronta la Reggiana

Il Venezia, dopo l'ottima prova di Empoli, torna in campo lunedì sera contro la Reggiana. Mister Zanetti spiega: «Affronteremo una Reggiana che si è notevolmente rinforzate nel mercato invernale acquistando giocatori di livello, cambiando inoltre sistema di gioco; nel girone di ritorno è tra le squadre che hanno fatto meglio in assoluto e quindi sarà una partita difficile, proprio perchè sanno mettere in difficoltà l’avversario praticando un calcio molto intenso, sfruttando poi le ripartenze con grande qualità. Anche per questo l’aspetto fisico sarà molto importante, perchè l’agonismo e l’energia fisica e mentale dovranno essere ai livelli massimi, non dimentichiamoci che nell’ultima trasferta hanno vinto meritatamente a Cittadella con un ampio punteggio. Detto questo però, noi dovremo cercare di lavorare su noi stessi perchè dobbiamo mettere in campo una prestazione di alto livello per dare continuità ai risultati».

Convocati

Sono 25 i giocatori convocati dal tecnico per la ventiseiesima gara di campionato che vedrà il Venezia FC affrontare oggi la Reggiana. Portieri: Niki Mäenpää, Alberto Pomini, Salvatore Carotenuto. Difensori: Pietro Ceccaroni, Michele Cremonesi, Gian Filippo Felicioli, Gabriele Ferrarini, Pasquale Mazzocchi, Marco Modolo, Cristian Molinaro, Giacomo Ricci, Harvey St Clair, Michael Svoboda. Centrocampisti: Bjarki Bjarkason, Jacopo Dezi, Luca Fiordilino, Youssef Maleh, Domenico Rossi, Anthony Taugourdeau.Attaccanti: Mattia Aramu, Riccardo Bocalon, Francesco Di Mariano, Sebastiano Esposito, Francesco Forte, Dennis Johnsen.