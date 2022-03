Coppa del Mondo, primo appuntamento dell'anno in Azzurro per Nicolò Mozzato

Tutto pronto a Stoccarda per una delle tappe di Coppa del Mondo più prestigiose. Alla Porsche Arena, dove nel 2019 vi sono stati i mondiali che han lasciato fuori dalle olimpiadi l’Italia per 5 Decimi, si ritrova il meglio della ginnastica mondiale. La manifestazione si svolgerà con una formula nuova a squadre. Il concorso generale infatti vedrà lo svolgersi con una formula simile al Mondiale. Gli atleti poi si sfideranno nelle finali agli attrezzi. L’italia è partita da Milano con una delegazione di 44 persone, tutta la squadra femminile e tutta la squadra Maschile. I rispettivi direttori tecnici tengono molto a questa manifestazione perché di fatto prepara all’europeo estivo.

In campo Maschile, per l’Italia saranno in gara i Big, da Bartolini a Edalli, da Macchiati a Casali, da Abbadini a De Rosa per finire a Nicolò Mozzato della SPES Mestre. Mozzato, nel suo programma di preparazione agli europei, ha il compito di gareggiare in tutti gli attrezzi. L’infezione alla mano che lo ha limitato nell’ultima gara di serie A a Torino si fa ancora sentire e vedremo se il DT Cocciaro deciderà di risparmiarlo o meno. Il concorso generale è previsto per Venerdi 18, mentre le finali agli attrezzi sono previste Sabato 19 e domenica 20.

In campo femminile parteciperanno alla gara tutte le ginnaste facenti parte delle Fate. Il DT Casella non vuole tralasciare niente in vista degli europei. Intanto l’latro gioiello della SPES, Stefano Patron è stato convocato in collegiale con il resto dei ginnasti della rosa azzurra. Per lui ancora un po' di pazienza con il recupero post Covid.