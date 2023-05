Coppa del mondo di fioretto femminile, l'Italia è medaglia d'argento

La lunga corsa verso Parigi 2024 è iniziata anche per il fioretto femminile. Nel weekend a Plovdiv, in Bulgaria, si sono tenute la prima gara individuale e la prima prova a squadre che hanno attribuito punteggio per la qualificazione alle prossime Olimpiadi. Nella gara a squadre di oggi l'Italia ha conquistato una preziosa medaglia d'argento. La vittoria è andata alla Francia della Campionessa del Mondo in carica, Ysaora Thibus, capace di superare le azzurre 45-41 nel match di finale. Il quartetto italiano era quello ormai collaudato con la moglianese Erica Cipressa, la noalese Martina Favaretto assierme ad Alice Volpi e Francesca Palumbo.

Le azzurre hanno iniziato la gara nel tabellone degli ottavi di finale contro la Romania. Netto il successo italiano per 45-22 con Erica Cipressa e Martina Favaretto sugli scudi. Altrettanto perentoria – 45-25 - la vittoria nei quarti sulla Polonia, match in cui Erica Cipressa ha lasciato il posto ad Alice Volpi. Più complicato è stato l'incontro di semifinale con il giovanissimo team canadese capace di condurre sulle azzurre per 25-22 al termine della quinta frazione. L'uno-due piazzato da Martina Favaretto e Francesca Palumbo ha rimesso l'Italia avanti permettendo ad Alice Volpi di chiudere sul 45-40. Molto equilibrato ed incerto fino al termine è stata anche la finale contro la Francia, che dall'altra parte del tabellone nel penultimo atto aveva avuto ragione degli Stati Uniti.