Coppa Veneto a squadre, due i team veneziani in semifinale Chioggia e Bibione

Due le squadre veneziane che si sono classificate per le fasi finali della Coppa Comitato Fit, ovvero la Coppa Veneto. Nel gruppo C trasferta per il Tennis Culturale Bibione che andrà a giocare a Cittadella sabato, ore 15.00, presso il tennis Città dello Sport. Team composto da Andrea Pozzo, Jury Basilone e Marco Vignaduzzo. Bibione che si appresta ad ospitare nel suo prossimo evento la 17^ edizione nazionale del Kinder tennis Trophy. Unica tappa veneta e friulana dal 30/4 al 15/05 per giovani racchette dai 9 ai 16 anni.

Nel raggruppamento B il Chioggia sarà a Treviso presso l’Eurosporting. Domenica 6 alle ore 10 si giocherà l’accesso alla finale del 20 febbraio. Saranno in lizza Eugenio Boscolo Bello Sacchi, Andrea Marangon, Edoardo Donaggio, Federico Boscolo, Sandro Bertotto e Giorgio Ferigutti.

Rodeo weekend 12 e 13 Febbraio, si terrà al Tc Arca 974 e sarà riservato ai giovani dai 12 ai 16 anni. Per la seconda edizione del Candy Bowl le iscrizioni termineranno alle ore 12 di giovedì 10/2.

Tutto pronto al Green Garden per il primo torneo regular stagionale. In palio il titolo di 4^ categoria veneziano ed un biglietto per le finali regionali del circuito. In lizza quindi, dal 12 al 27 febbraio, uomini e donne per tabelloni di singolare e doppio del circuito Bnl, gli internazionali d’Italia.

Iscrizioni entro le ore 12 di giovedì 10/2.

Al Republic di Jesolo Rodeo di San Valentino maschile e femminile fino ai 3.1. Dirige Maria Laura Perini. Iscrizioni entre le ore 12 del 10/2.

A Camponogara Rodeo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 10/2.