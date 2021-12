Corso abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale: le info utili

C’è tempo fino al 7 gennaio per presentare la domanda di ammissione al corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale, Licenza D, riservato ai residenti delle province di Venezia, Padova e Rovigo che si svolgerà a Mirano, presso Villa Patriarca.

L’attuazione del corso è affidata all’Aiac di Venezia presieduta da Marco Varponi e avrà la durata di sette settimane, iniziando il 17 gennaio 2022.

Come funziona

«Ci sono ancora posti disponibili, dice il presidente Aiac Venezia, Varponi, in un corso che, acquisite le dovute competenze, consente di allenare tutte le prime squadre maschili dilettanti fino all’Eccellenza (oltre a Juniores nazionali, regionali e provinciali) e femminili dalla Promozione alla serie C inclusa. L’abilitazione alla licenza D, abbinata a quella di Licenza C (allenatori di Giovani Calciatori-Uefa Grassroots), consente il conseguimento dell’abilitazione all’Uefa B». Le lezioni verteranno sulla parte teorica con materie di tecnica e tattica calcistica, metodologia di allenamento, psicologia dello sport, medicina dello sport, carte federali e regolamenti con una serie di stage comprensivi della visione di alcune sessioni di allenamento specifiche, a discrezione del docente, indicato dal settore tecnico di Coverciano, che terrà le lezioni di tecnica e tattica calcistica e metodologia di allenamento. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle 22 e il sabato dalle ore 8.30 alle 13. Durante le lezioni dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza relative al COVID-19 (distanziamento e mascherine obbligatorie in aula). Il numero degli ammessi al corso è stabilito in 40 allievi. La domanda di ammissione dovrà essere compilata al link https://stcorsionline.it/, entro il 7 gennaio. Tutti gli interessati possono prendere visione del “Bando di ammissione al Corso” scaricandolo al seguente link www.figc.it/media/151593/cu174­_2122.pdf. Il corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale si concluderà con un esame finale in tutte le materie.