Una rete allo scadere ferma la gioia del Venezia: contro il Cosenza finisce 1-1

Il Venezia pareggia contro il Cosenza e porta a casa un punto che è poca cosa per tentare davvero l'aggancio playoff.

La partita

Nella prima frazione le due squadre si equilibrano: dopo un primo tentativo dei padroni di casa, bloccato da Joronen, è il turno del Venezia che al 34' si porta in vantaggio con Pohjanpalo. Bravo l'attaccante arancioneroverde a colpire di testa e indirizzare a rete un cross di Andersen. Nemmeno quattro minuti e il Cosenza in realtà si divora subito l'1-1: Finotto riesce a liberarsi dell'estremo difensore arancioneroverde ma calcia incredibilimente a lato. Nella ripresa la squadra di mister Vanoli tenta ancora un paio di affondi: Tessmann è bravo a calibrare una punizione, la difesa avversaria a opporsi. Al 70' Cheryshev, invece, ci prova dalla distanza, ma Micai ci arriva. Il Venezia rallenta il ritmo, il Cosenza si fa vivo di tanto in tanto poi al 90' la piazza: è D'Urso di testa a pareggiare i conti all'ultimo secondo.