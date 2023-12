Big match alla Cremonese, il Venezia perde 1-0

La Cremonese fa suo il big match contro il Venezia: gli arancioneroverdi non sfruttano la superiorità numerica e, complice un errore di Bertinato, perdono tre preziosi punti.

La partita

Il primo tempo resta piuttosto tattico con le due squadre a studiarsi e poche possibilità concrete di passare in vantaggio. Ai padroni di casa viene annullata una rete per un irregolarità di Sernicola. Nella ripresa il Venezia prova a costruire, sfortunato Johnsen in fase di finalizzazione. Al 51' viene espulso Antov ma il Venezia non ne approfitta e anzi all'80' è la Cremonese a passare in vantaggio con Ravanelli che sfrutta un errore di Bertinato. Nulla di fatto per i veneti che non riescono a trovare il pareggio nel finale: i tre importanti punti vanno alla Cremonese.