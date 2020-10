Alla fine vince l'equilibrio: Cremonese-Venezia termina sullo 0-0

Alla fine prevale l'equilibrio in una partita tattica incapace di sbloccarsi e così finisce a reti inviolate la gara tra Cremonese e Venezia.

La partita

Nella prima frazione i grigiorossi controllano il campo e di fatto rendono vani i tentativi del Venezia. Al 24' la prima vera occasione dei lagunari: Molinaro allunga per Forte che a due passi viene però neutralizzato dal portiere avversario. Pochi minuti dopo la squadra di casa pareggia i tentativi con Gaetano che impensierisce Lezzerini, bravo a opporsi. Al 35' altra occasionissima dei padroni di casa: Ceravolo in pallonetto supera Lezzerini, Modolo libera. Il primo tempo si conclude con le due squadre che manovrano ma non arrivano a pungere. Nella ripresa c'è subito il tentativo di Johnsen, Alfonso protegge il primo palo. Modolo a sua volta pochi minuti dopo ha l'occasione di portare i suoi in vantaggio, senza però centrare l'obiettivo. Diversi i calci da fermo ma complessivamente le due squadre fino alla mezz'ora restano bloccate a metà campo con la Cremonese che tenta di alzare il baricentro. Il Venezia, su calcio da fermo e non, con Aramu, tenta sporadicamente di costruire per i veneti, senza riuscirci. Non succede più nulla e la partita termina 0-0. Per il Venezia resta l'imbattibilità esterna.

Cremonese-Venezia 0-0

Cremonese: Alfonso - Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Valeri - Valzania, Gustafson, Deli - Gaetano - Ceravolo, Ciofani. A disp.: Volpe, Celar, Crescenzi, Castagnetti, Strizzolo, Schirone, Pinato, Fiordaliso, Bia, Nardi, Zaccagno, Buonaiuto.

Venezia: Lezzerini - Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro - Crnigoj, Taugourdeau, Vacca - Capello - Johsen, Forte. A disp.: Pomini, Ferrarini, Svoboda, St. Clair, Marino, Serena, Fiordilino, Rossi, Aramu, Di Mariano, Karlsson.