Criterium 2022, arrivederci Jesolo: appuntamento a maggio per i Campionati italiani

Si è chiusa oggi la tre giorni del Criterium – Coppa del Presidente 2022 della Federkombat. L’evento nazionale andato in scena al PalaInvent di Jesolo ha riacceso i motori al grande movimento della kickboxing italiana, qualificando i migliori atleti ai prossimi Campionati italiani di maggio (19-22), in programma sempre nella città rivierasca veneziana, perla del turismo nazionale. Duemila combattenti, tremila presenze totali sul territorio. Emozioni, tensione, sorrisi e lacrime, sempre in un clima di fair play, correttezza e rispetto recriproco, come da tradizione storica degli sport da combattimento.

Si rinnova e si consolida la partnership tra la Federkombat e la città di Jesolo, che saranno insieme a maggio e poi in autunno per la tappa di Coppa del Mondo ospitata dall’Italia. La soddisfazione del presidente Donato Milano, che ha ospitato al PalaInvent l’assessore allo Sport del Comune di Jesolo Esterina Idra, assieme ai suoi vice presidente Bertoletti e Bergamini e a tutto lo stato maggiore della federazione: «Siamo davvero soddisfatti del rapporto nato tra la nostra Federazione e la città di Jesolo, che fin dai primi giorni ci ha fatto sentire a casa – ha detto il presidente federale – . Abbiamo trovato porte aperte dappertutto, con un sistema ricettivo e logistico, e in particolare la splendida struttura del PalaInvent, e un assessore, la dottoressa Esterina Idra, che si è messa a nostra completa disposizione per accoglierci in questa città, confermando la grande vocazione sportiva del

territorio. Abbiamo già vissuto momenti magici nel 2021, stiamo archiviando un bellissimo Criterium e siamo pronti a tornare a maggio per i Campionati italiani e poi di nuovo in autunno per ospitare in Italia la Coppa del Mondo».

«La nostra città sta puntando con tutte le sue energie al turismo sportivo, grazie alla sua rete di 400 strutture ricettive e impianti eccellenti per la pratica di tutte le discipline – le parole dell’assessore allo Sport Esterina Idra – . Con Federkombat si sta consolidando un’amicizia forte e un legame che sicuramente porterà ancora a grandi eventi e risultati importanti, in termini numerici. Solo nei prossimi mesi del 2022 contiamo di avere oltre centomila presenze per eventi sportivi, che s’inseriscono e si aggiungono ai 7 milioni di turisti che riempiono la nostra città nei mesi estivi. Siamo pronti a riaccogliere il mondo della Federkombat già a maggio per i Campionati italiani, certi che saranno un altro grande appuntamento e che i protagonisti del vostro meraviglioso sport si troveranno a loro agio a Jesolo, lasciando uno splendido ricordo sul territorio, come accaduto finora, per comportamento, valori ed etica».