Črnigoj rinnova con il Venezia: nel club fino alla stagione 2025/26

Il Venezia ha comunicato il prolungamento del contratto del centrocampista Domen ?rnigoj, che resterà legato al club fino alla stagione 2025/26. ?rnigoj, 26 anni, si è dimostrato uno dei punti di forza del centrocampo del Venezia sin dal suo arrivo, nell’agosto del 2020.



Dopo aver avuto un ruolo chiave nella stagione 2020/21 conclusasi con la promozione in Serie A, ?rnigoj si è distinto anche sul palcoscenico della Serie A disputando 34 partite (secondo solo a Ceccaroni, che con 35 presenze è il giocatore con più presenze nello scorso campionato) con 3 gol, tra cui lo splendido e decisivo gol nella vittoriosa trasferta contro il Torino. A livello internazionale, ?rnigoj ha collezionato 24 presenze con la maglia della Slovenia. Domen ?rnigoj: «Sono molto contento di aver rinnovato il contratto che mi lega al Venezia. Come avevo già detto in precedenza, il mio obiettivo è quello di rimanere qui il il più a lungo possibile, perché rappresentiamo una città unica al mondo con degli splendidi tifosi. Quest'anno si prospetta una Serie B di altissimo livello, ma siamo una squadra forte che sta lavorando per costruire una mentalità vincente».