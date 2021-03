Riparte la serie C di volley: impegni casalinghi per Antenore Energia del Cus

Seppur a porte rigorosamente chiuse, il PalaAntenoreEnergia del C.U.S.Venezia torna ad animarsi sabato 6 marzo anche col volley: prendono infatti il via i campionati di serie C e le ragazze, allenate da Andrea Grandese, attendono alle ore 18.30 l’Union Volley Jesolo per un esordio alla portata. Le biancogranata si presentano con una formazione equilibrata, che punta ai piani alti della classifica.

Esordi

Maggiore è stato il turn over nella squadra maschile (anch’essa “targata” quest’anno Antenore Energia) ad iniziare dalla panchina, dove siede il nuovo allenatore, Enrico Zoppello, arrivato in laguna dopo tre stagioni alla guida dei padovani del Loreggia; il suo esordio avverrà sempre sabato prossimo, ma al Palasport Gianquinto contro il Fraser Group Portogruaro (ore 17.30). Sarà l’occasione per testare le ambizioni di un sestetto cussino profondamente rinnovato, che ha comunque le potenzialità per un campionato tranquillo, guardando verso l’alto.