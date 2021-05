Il Venezia si aggiudica Heymans: la sorpresa del calcio belga sarà arancioneroverde

Il Venezia è attivo anche sul mercato: la società, reduce dalla vittoriosa prova di forza contro il Chievo, ha fatto sapere che il talentuoso centrocampista, classe 1999, Daan Heymans, ha sottoscritto un accordo triennale con il club arancioneroverde.

La carriera

Il giocatore, belga, è una delle sorprese del campionato che ha visto emergere stelle quali Lukaku, Hazard o Mertens. Trequartista, nel corso dell'ultima stagione ha vestito la maglia del Waasland-Beveren con cui ha disputato 32 partite segnando 9 gol tra Jupiler Pro League, massima divisione belga, e Belgian Cup. Dopo aver mosso i suoi primi passi nel KSK Retie, Heymans è entrato nel settore giovanile del KVC Westerlo, facendo il suo debutto nella Jupiler Pro League all'età di 17 anni nella stagione 2016/17, per essere successivamente convocato nella nazionale belga Under 18. Nella stagione 2017/18 Heymans ha disputato 26 partite segnando 4 gol, passando al Waasland-Beveren. In tre stagioni al Waasland-Beveren, Heymans ha registrato 40 presenze e 9 gol in totale in tutte le competizioni. Heymans ha scelto di vestire la maglia arancioneroverde numero 18.